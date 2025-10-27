NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" belassen. Die Anzahl der Webseitenaufrufe bei den Briten habe sich zuletzt belebt, die App-Nutzung habe geschwächelt, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB0030927254

