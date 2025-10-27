Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
|24/10/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|24/10/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1053098423.93
|11.1675
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|24/10/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1053098423.93
|8.397
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|24/10/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2223314332.13
|11.2402
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|24/10/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2223314332.13
|8.4516
|GBP
