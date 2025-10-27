Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Wirtschaftlichkeit von KI, warum es die Zeitumstellung noch gibt, Quantencomputer, KI für Schüler und Dokumentenverwaltung. Noch immer werden Milliarden in den KI-Sektor gesteckt. Gleichzeitig bleiben die Umsätze aber im Vergleich weiterhin viel zu niedrig. Immer häufiger stellen sich Marktbeobachter daher die Frage, wie die KI-Branche irgendwann ...

