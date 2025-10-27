Künstliche Intelligenz wird immer mehr in Browsern integriert. Nutzer:innen sollten sich darüber im Klaren sein, was das für ihre Daten bedeutet. Im Podcast t3n Interview gibt Niklas Lewanczik, Redaktionsleiter von OnlineMarketing.de, einen Ausblick. Die Benutzeroberfläche erinnert an die verbundenen KI-Chatbots: Sowohl OpenAI als auch Perplexity haben KI-Browser veröffentlicht. Damit werden KI-Agenten immer zugänglicher, die wir bei Online-Einkäufen ...

