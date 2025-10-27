Critical Minerals: American West - Arbeiten auf West Desert angelaufen, Indium & Gallium im Fokus

Anzeige / Werbung
Nach der erfolgreichen Finanzierung nimmt American West jetzt bereits die Arbeiten auf dem US-Indiumprojekt West Desert auf.
American West Metals (ASX AW1 / WKN A3DE4Y) legt auf seinem West-Desert-Projekt in Utah nach und startet ein erweitertes Feldprogramm.Dabei rücken neben Zink, Kupfer und Silber erstmals Indium und Gallium systematisch in den Mittelpunkt. Geplant sind die erneute Auswertung historischer Bohrkerne, die Prüfung von Haldenmaterial aus Altbetrieben sowie Vorbereitungen für die nächste -bereits genehmigte - Bohrkampagne. Für American West Metals ist dies ein Schritt, um die metallische Ausstattung der Liegenschaft genauer zu erfassen und Explorationsziele gezielter zu priorisieren.
American West Metals: Beginn der Arbeiten und Ziele auf West Desert
Das West Desert-Projekt liegt im mineralreichen Fish-Springs-Distrikt rund 160 Kilometer südwestlich von Salt Lake City. American West Metals kontrolliert dort Privatland, patentierte und unpatentierte Claims und damit die volle Fläche des Distrikts. Das neue Arbeitsprogramm beginnt mit Neubeprobungen: Historische Bohrkerne, die bislang nur vereinzelt auf Indium und Gallium analysiert wurden, werden systematisch nachuntersucht. Die daraus erwarteten "Metallassoziationen" sollen helfen, Zielzonen für Folgebohrungen abzuleiten - darunter Zonen, die strukturell dem regionalen CRD-/Skarn-System und porphyrnahen Intrusionen zugeordnet sind.
Parallel will das Unternehmen Haldenmaterial der historischen Zink-Silber-Blei-Gruben Utah, Emma und Galena auf kritische Metalle prüfen. Hintergrund ist ein US-Bundesprogramm ("Effort to Unlock Critical Minerals from Mine Waste", Bekanntgabe vom 24. Juli 2025), das auf Potenziale in Bergbauabfällen aufmerksam macht und Förderwege aufzeigt. American West Metals steht dazu nach eigenen Angaben mit US-Behörden im Austausch.
Indium und Gallium im Fokus: Datenbasis verbreitern
Laut Unternehmen ist West Desert die einzige Lagerstätte in den USA mit einer modernen, nach NI 43-101 und JORC 2012 erstellen Indium-Ressource. Allerdings wurden in der Vergangenheit nur etwa 35% der relevanten Proben tatsächlich auf Indium untersucht - ein wesentlicher Grund für die jetzt gestartete Neubeprobung. Für Gallium und Germanium liegen bisher erst punktuelle Analysen aus Bohrungen des Jahres 2022 vor (rund 5% des gesamten Bohrdatensatzes). Die bislang gemeldeten Gallium-Werte zeigen eine breite Verteilung im System, mit Spitzen von bis zu 77,3 g/t Gallium.
Auch der Markt- und Regulierungskontext spielen in die Entscheidung hinein: Indium und Gallium gelten als kritische Rohstoffe für Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Energie und Telekommunikation. Exportauflagen in Asien hatten zuletzt die Lieferketten gestört. Utah gilt nach Branchenindizes als bergbaufreundliche Jurisdiktion; Teile des Projekts liegen auf Privatland von American West Metals - ein Aspekt, der Genehmigungsprozesse vereinfachen kann.
Ressourcen, Geologie und Bohrergebnisse in Zahlen
Geologisch wird West Desert als porphyrbezogenes System mit Skarn- und Carbonate-Replacement-Deposit (CRD)-Merkmalen beschrieben. Eine wichtige Struktur ist die Juab-Verwerfung, die die Lagerstätte in eine "Main Zone" (Notch-Peak-Formation) und eine tiefere "Deep Zone" (Orr-Formation) teilt. Die Mineralisierung wird von Sphalerit dominiert, begleitet von Chalkopyrit, Silber, Indium sowie lokal Gold und Gallium.
