© Foto: Gene J. Puskar - AP

70 Millionen Umsatz, leicht über Prognose - aber die schwache Marge und das Meme-Chaos haben die Beyond-Meat-Aktie abstürzen lassen. Anleger erleben ein böses Erwachen.Beyond Meat hat am Freitag mit leicht besseren vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal überrascht. Der Umsatz lag mit rund 70 Millionen US-Dollar etwas über den Markterwartungen von 68,7 Millionen Dollar. Kurz nach Veröffentlichung legte die Aktie im vorbörslichen Handel deutlich zu, bevor sie nach Börsenbeginn wieder ins Minus drehte. Die erwartete Bruttomarge von 10 bis 11 Prozent blieb klar unter der Analystenschätzung von 13,8 Prozent. Auch nach Bereinigung um die Kosten für den Rückzug aus China wären es nur 12 bis 13 …