Nahe seines Rekordhochs steht der DAX vor einer entscheidenden Handelswoche. Vor dem Highlight der US-Berichtssaison, den Zahlen der Tech-Giganten, rücken insbesondere das Trump-Xi-Treffen sowie der bevorstehende Fed-Zinsentscheid in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Zum Monatsende könnten diese Faktoren die Weichen für eine mögliche Jahresendrally neu stellen. An den Märkten wird fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
