Die US-Bank JPMorgan hat ihr Kursziel für Coinbase überarbeitet. In einer neuen Studie wird dem US-Unternehmen dank dem Layer-2-Netzwerk "Base" eine milliardenschweres Monetarisierungspotenzial attestiert. Im Zentrum dieser Annahme steht die Einführung eines eigenen Tokens für dieses Netzwerk. Doch ist die Coinbase-Aktie jetzt ein Kauf?Im Rahmen der Neubewertung hat JPMorgan die Einstufung für Coinbase von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 342 auf 404 Dollar hochgeschraubt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär