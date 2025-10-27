Die US-Bank JPMorgan hat ihr Kursziel für Coinbase überarbeitet. In einer neuen Studie wird dem US-Unternehmen dank dem Layer-2-Netzwerk "Base" eine milliardenschweres Monetarisierungspotenzial attestiert. Im Zentrum dieser Annahme steht die Einführung eines eigenen Tokens für dieses Netzwerk. Doch ist die Coinbase-Aktie jetzt ein Kauf?Im Rahmen der Neubewertung hat JPMorgan die Einstufung für Coinbase von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 342 auf 404 Dollar hochgeschraubt. ...

