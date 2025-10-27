NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die entscheidenden Fragen seien, ob die Restrukturierungsbelastungen im dritten Quartal bereits extrem hoch gewesen seien und wie deutlich die Margen 2026 anzögen, schrieb Stephen Reitman am Freitagnachmittag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Aktuell signalisiere der Finanzchef kaum Sonderbelastungen im kommenden Jahr. Reitman wäre allerdings nicht überrascht, wenn der im Januar antretende neue Konzernlenker Michael Leiters weitere Maßnahmen für notwendig halte. Der beste Zeitpunkt dafür wäre gleich zum Start./ag/gl



