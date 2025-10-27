Die Bundesregierung steht in energiewirtschaftlichen Fragen vor einem heiklen Balanceakt: Die jüngsten Sanktionsbeschlüsse der US-Regierung gegen den russischen Ölkonzern Rosneft könnten erhebliche Folgen für die Treibstoffversorgung in Ostdeutschland haben. Berlin bemüht sich daher um eine Ausnahmegenehmigung in Washington - ausgerechnet von Maßnahmen, die die Bundesregierung zuvor selbst politisch unterstützt hatte. Betroffen ist insbesondere die Raffinerie D ...

