BÖRSE AKTUELL: Positive Stimmung in Asien und an der Wall Street (27.10.25)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notieren heute im Plus. Ein verbesserter Handelsausblick zwischen China und den USA sorgt für Rückenwind. Der japanische JP225-Index steigt um 0,70 % und durchbricht erstmals die Marke von 50.000 Punkten - ein symbolträchtiges Signal für die Börse Aktuell.

Auch die US-Futures legen weiter zu und markieren neue Rekordstände. Anleger reagieren positiv auf Berichte über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking.

Börse Aktuell: Fortschritte im China-Handel und neue Abkommen

Nach zwei Tagen intensiver Gespräche wird ein Durchbruch zwischen den USA und China erwartet. Donald Trump und Xi Jinping sollen sich noch diese Woche treffen, um ein Handelsabkommen zu finalisieren - das dritte innerhalb von neun Monaten.

Trump erklärte, dass auch ein TikTok-Abkommen kurz vor der Unterzeichnung stehe. Begleitend wurden in Malaysia zusätzliche Handels- und Rohstoffverträge unterzeichnet.

Der chinesische Premier Li Qiang sprach sich zudem für eine "stabilere strategische Partnerschaft" mit Australien aus. Dies unterstützt die Rohstoffmärkte und stärkt das Vertrauen der Investoren...

