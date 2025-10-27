Ärger mit dem Chef oder Streit mit dem Vermieter? Was früher der Anwalt um die Ecke regelte, übernimmt heute das Internet. Legal Tech nennt sich der Trend, der den Zugang zum Recht erleichtern soll. Der rasante Fortschritt durch Künstliche Intelligenz bringt immer mehr sogenannte Legal-Tech-Firmen auf dem Rechtsmarkt hervor. Wie der Legal Tech Verband Deutschland in seinem Marktmonitor 2025 feststellt, sind in Deutschland inzwischen rund 300 Unternehmen ...

