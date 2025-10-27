Die uniVersa hat ihre Produktlinie uni-Top|Privat um eine weitere Tarifstufe mit höherer Selbstbeteiligung erweitert. Das Angebot soll insbesondere für Freiberufler und Selbstständige attraktiv sein. Vorsorgeleistungen werden dabei nicht auf den Selbstbehalt angerechnet. Der Nürnberger Versicherer uniVersa hat seine Produktlinie uni-Top|Privat in der privaten Krankenvollversicherung um eine neue Tarifstufe erweitert. Bisher wurde die Produktlinie mit einer jährlichen Selbstbeteiligung von 300 Euro ...

