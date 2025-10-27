Premier Energies will invest INR 5.003 billion ($56.7 million) for a 51% stake in Hyderabad-based Transcon Ind, marking its expansion into power transformer production.From pv magazine India Solar manufacturer Premier Energies said its board has approved a Securities Subscription and Shareholders' Agreement to acquire a 51% equity stake in Hyderabad-based Transcon Ind. The company will subscribe to 1,04,082 equity shares at INR 48,069 each, for a total investment of INR 5.003 billion. Transcon, incorporated in August 2025, is acquiring a transformer manufacturing partnership firm established ...

