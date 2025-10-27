Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
[27.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2941599081
|23,817,873.00
|EUR
|0
|243,299,088.05
|10.215
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,198,980.67
|10.3338
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,495,414.57
|10.1363
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2994520851
|12,045,763.00
|USD
|0
|124,215,702.60
|10.312
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2994520935
|879,975.00
|USD
|0
|8,876,095.45
|10.0868
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,742.98
|10.1897
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,644.30
|10.0258
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,997.85
|10.0175
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.2025
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,963.71
|9.9964
