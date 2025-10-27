Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den Vereinigten Staaten sind im September um lediglich 0,3% M/M angezogen, so die Analysten der NORD LB. Die Kernrate dieser Zeitreihe habe zudem nur um 0,2% zugelegt. Diese leicht überraschenden Nachrichten würden der US-Notenbank weitere Leitzinssenkungen ermöglichen. Vorsicht sei aber bekanntlich die Mutter der Porzellankiste; in der kommenden Woche rechne die NORD LB folglich mit einer Reduktion der Fed Funds Target Rate um "nur" 25 bp. Für eine solche Vorgehensweise würden sich viel einfacher Mehrheiten im FOMC finden. Auch der globale Rentenmarkt dürfte Augenmaß bei der FED honorieren - und letztlich komme es wohl beim Blick auf die Wirtschaft vor allem auf das Kapitalmarktzinsniveau an. (27.10.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...