Das Newmont (ISIN: US6516391066) Ergebnis aus Q3 2025 wird viel diskutiert. Denn Goldminen profitieren derzeit stark von den rekordhohen Goldpreisen. Doch nicht überall schlagen diese Effekte voll auf die Produktion und die Kosten durch. Beim Branchenprimus Newmont zeigt ein Blick auf das dritte Quartal, wie entscheidend effiziente Standorte und Kostenkontrolle in diesem Marktumfeld sind. Produktion bei Newmont sinkt in Q3 2025- Jahresziel dennoch in Reichweite Newmont produzierte im dritten Quartal ...

