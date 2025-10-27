Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

VR Equitypartner begleitet Speziallogistiker Greiwing mit Mezzaninekapital bei weiterem Ausbau



27.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main / Greven, 27. Oktober 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) stellt der Greiwing-Gruppe eine Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung. Der Spezialist für Schüttgut- und Silologistik nutzt die Mittel zur Stärkung seiner Kapitalbasis und zur Finanzierung weiterer Wachstumsschritte.



Die GREIWING logistics Group (Greiwing) mit Hauptsitz in Greven zählt zu den führenden Spezial-Logistikunternehmen in Deutschland. Das Familienunternehmen bietet an über 20 Standorten bundesweit umfassende Dienstleistungen rund um Transport, Lagerung und Handling riesel- und schüttfähiger Güter. Mit rund 1.200 Mitarbeitern verfügt Greiwing über eine gewachsene Struktur und eine starke Marktposition in der Silologistik. Zum Kundenkreis gehören renommierte deutsche und internationale Industrieunternehmen.



Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Anlagetechniken, digitale Steuerungssysteme und nachhaltige Logistiklösungen hat sich Greiwing in den vergangenen Jahren erfolgreich als Qualitätsanbieter etabliert. Ziel der neuen Finanzierungspartnerschaft ist es, den eingeschlagenen Wachstumspfad fortzusetzen und die bestehende Kapitalbasis gezielt zu verbreitern.



Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, kommentiert die Transaktion:

"Wir freuen uns, die Greiwing-Gruppe in ihrem Unternehmenswachstum als Mezzanine-Partner in den kommenden Jahren begleiten zu dürfen. Greiwing hat sich als deutschlandweit anerkannter Spezialist für riesel- und schüttfähige Güter erfolgreich positioniert. Mezzaninekapital erlebt zurzeit dank seiner flexiblen Struktur im Finanzierungsmix eine Renaissance - und hat sich auch bei Greiwing als Lösung angeboten, um die weiteren Wachstumsschritte optimal zu unterstützen."



Jürgen Greiwing, geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing-Gruppe, ergänzt: "Wir arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll mit den Instituten der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zusammen, weshalb wir uns gefreut haben, mit VR Equitypartner einen mittelstandserfahrenen Mezzanine-Geber innerhalb des genossenschaftlichen Verbunds gefunden zu haben. Die Mezzanine-Finanzierung ergänzt unsere klassische Bankfinanzierung und stärkt unsere Eigenkapitalseite, sodass wir Investitionsvorhaben flexibel umsetzen können. Dabei schätzen wir die partnerschaftliche Herangehensweise von VR Equitypartner sehr."



Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



VR Equitypartner im Überblick:



VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de .





Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:



Tim Feld, Jens Schöffel, Christoph Simmes, Jens Osthoff, Dr. Claudia Willershausen



Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Grant Thornton

Legal: Dr. Mathias Reif, Boris Kröpsky, Jessica Marx

Tax: Dr. Stefan Hahn, Dr. Nicolas Brüggen, Julian Tolksdorf

Commercial: Stephane Müller, Thomas Nacken

Financial: Tim Gonnermann, Simone Rees, Dijana Dulovic





Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com





