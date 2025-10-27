EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond begleitet IT-Modernisierung der Dr. Beckmann Group



27.10.2025

q.beyond begleitet IT-Modernisierung der Dr. Beckmann Group IT-Erneuerung unterstützt Geschäftsentwicklung des Familienunternehmens

Analyse, Planung und Umsetzung neuer IT-Vorhaben

Erste Projekte zu SAP und Microsoft Azure Köln, 27. Oktober 2025 - Die Dr. Beckmann Group - Hersteller von hochwirksamen Spezialprodukten zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung - setzt bei ihrer IT-Modernisierung auf die Consulting-Leistungen und IT-Services von q.beyond. Nach eingehender Analyse und Bestandsaufnahme der bisherigen IT-Landschaft haben das in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt (Main) und q.beyond eine umfassende Strategie zur Modernisierung der IT-Landschaft entwickelt. Die Dr. Beckmann Group verfolgt damit das übergeordnete Ziel, noch schneller und agiler am Markt zu agieren und seine Marktposition weiter auszubauen. IT-Strategie-Roadmap für mehr Geschäft "Eine moderne und zukunftsweisende IT-Landschaft ist ein wesentliches Schlüsselelement auf dem Weg, unsere globale Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam mit den IT-Consultants von q.beyond haben wir hierfür eine IT-Strategie-Roadmap entwickelt", so Bernd Müller, Head of Global IT bei der Dr. Beckmann Group. "Mit q.beyond haben wir in den letzten Jahren bei Projekten im SAP-Umfeld gute Erfahrungen gesammelt und packen jetzt gemeinsam nach und nach weitere IT-Vorhaben im Cloud- und Applikationsbereich an." In IT-Strategie-Workshops unterzieht q.beyond gemeinsam mit ihren Kunden die aktuelle IT-Landschaft einer umfassenden Analyse. Ziele der Workshops sind unter anderem die Optimierung von Geschäftsprozessen, Kosteneinsparungen sowie die Generierung von Wettbewerbsvorteilen anhand einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur. Konkret haben sich die Unternehmen jetzt in einem ersten Schritt die Einführung zusätzlicher SAP-Features sowie insbesondere die weitere Modernisierung des IT-Betriebs vorgenommen. Die Basis hierfür legt der Aufbau einer Azure Landing Zone. Hierein verlagert die Dr. Beckmann Group dann Schritt für Schritt verschiedene Kern-Applikationen. Hoher Bedarf an Consulting und IT-Modernisierung im Mittelstand Thies Rixen, CEO der q.beyond AG: "Der Bedarf an einer zukunftsweisenden und stabilen IT-Infrastruktur im Mittelstand ist hoch. Die Unternehmen möchten sich im internationalen Wettbewerb behaupten und suchen nach den richtigen IT-Strategien. Mit unseren Consulting-Services erarbeiten wir in intensiven Strategie-Workshops gemeinsam mit den Unternehmen eine ergebnisoffene und umfassende Roadmap, die sämtliche IT-Bereiche einbezieht." Auf diese Consulting-Services greifen laut Rixen immer mehr Unternehmen zurück.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Unternehmensprofil der Dr. Beckmann Group

Werterhalt ist die nachhaltigste Pflege - diesem Credo folgt die Marke Dr. Beckmann seit Anfang der 1980er Jahre mit hochwirksamen Spezialprodukten zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung. Hinter der Marke steht das mittelständische und in vierter Generation inhabergeführte Unternehmen Dr. Beckmann Group mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist mit seinem internationalen Geschäft rund um den Globus vertreten. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Carbona, Bullrich und fess'nett zur Unternehmensgruppe.



