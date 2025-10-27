EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
q.beyond begleitet IT-Modernisierung der Dr. Beckmann Group
Köln, 27. Oktober 2025 - Die Dr. Beckmann Group - Hersteller von hochwirksamen Spezialprodukten zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung - setzt bei ihrer IT-Modernisierung auf die Consulting-Leistungen und IT-Services von q.beyond. Nach eingehender Analyse und Bestandsaufnahme der bisherigen IT-Landschaft haben das in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt (Main) und q.beyond eine umfassende Strategie zur Modernisierung der IT-Landschaft entwickelt.
Die Dr. Beckmann Group verfolgt damit das übergeordnete Ziel, noch schneller und agiler am Markt zu agieren und seine Marktposition weiter auszubauen.
IT-Strategie-Roadmap für mehr Geschäft
"Eine moderne und zukunftsweisende IT-Landschaft ist ein wesentliches Schlüsselelement auf dem Weg, unsere globale Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam mit den IT-Consultants von q.beyond haben wir hierfür eine IT-Strategie-Roadmap entwickelt", so Bernd Müller, Head of Global IT bei der Dr. Beckmann Group. "Mit q.beyond haben wir in den letzten Jahren bei Projekten im SAP-Umfeld gute Erfahrungen gesammelt und packen jetzt gemeinsam nach und nach weitere IT-Vorhaben im Cloud- und Applikationsbereich an."
In IT-Strategie-Workshops unterzieht q.beyond gemeinsam mit ihren Kunden die aktuelle IT-Landschaft einer umfassenden Analyse. Ziele der Workshops sind unter anderem die Optimierung von Geschäftsprozessen, Kosteneinsparungen sowie die Generierung von Wettbewerbsvorteilen anhand einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur.
Konkret haben sich die Unternehmen jetzt in einem ersten Schritt die Einführung zusätzlicher SAP-Features sowie insbesondere die weitere Modernisierung des IT-Betriebs vorgenommen. Die Basis hierfür legt der Aufbau einer Azure Landing Zone. Hierein verlagert die Dr. Beckmann Group dann Schritt für Schritt verschiedene Kern-Applikationen.
Hoher Bedarf an Consulting und IT-Modernisierung im Mittelstand
Thies Rixen, CEO der q.beyond AG: "Der Bedarf an einer zukunftsweisenden und stabilen IT-Infrastruktur im Mittelstand ist hoch. Die Unternehmen möchten sich im internationalen Wettbewerb behaupten und suchen nach den richtigen IT-Strategien. Mit unseren Consulting-Services erarbeiten wir in intensiven Strategie-Workshops gemeinsam mit den Unternehmen eine ergebnisoffene und umfassende Roadmap, die sämtliche IT-Bereiche einbezieht." Auf diese Consulting-Services greifen laut Rixen immer mehr Unternehmen zurück.
