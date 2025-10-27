EQS-News: Aream Solar Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aream Solar Finance GmbH platziert erfolgreich 10 Mio. Euro zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie



27.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Aream Solar Finance GmbH platziert erfolgreich 10 Mio. Euro zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie



Düsseldorf, 27. Oktober 2025 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat ihre Anleiheplatzierungen erfolgreich abgeschlossen und insgesamt 10 Mio. Euro eingeworben. Dieses starke Platzierungsergebnis unterstreicht das große Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung und das Geschäftsmodell des Unternehmens. Sämtliche Mittel dienen ausschließlich dazu, die Wachstumsstrategie von Aream Solar Finance konsequent umzusetzen und einen messbaren Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten. Die erfolgreichen Platzierungen sind von zentraler strategischer Bedeutung für das operative Geschäft von Aream Solar Finance, da die Anleihen die primäre Finanzierungsquelle für das Kerngeschäft sind: die Finanzierung der Projektentwicklung von Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland. Mit den Anleihemitteln wurde im November 2024 bereits ein weiterer Solarpark in Entwicklung erworben, der die bestehenden Projektrechte im Wert von rund 1,4 Mio. Euro sinnvoll ergänzt. Das neue Projekt umfasst mindestens 68 MWp sowie einen Batteriespeicher und soll voraussichtlich noch 2025 den Ready-to-Build-Status erreichen. Damit verfügt Aream Solar Finance derzeit über eine Pipeline mit einer Zielkapazität von rund 140 MWp. Die Projektentwicklung des neuen Solarparks verläuft planmäßig und erfolgreich, da Genehmigungsfähigkeit und Bebauungsplan bereits gesichert und somit zentrale Hürden überwunden sind. Parallel dazu wird der Batteriespeicher integriert, um den wirtschaftlichen und ökologischen Wert des Projekts zu steigern. Dieser planmäßige Fortschritt belegt, dass die Anleihemittel wie vorgesehen zügig in substanzielle Werte überführt werden. René Kautz, Geschäftsführer der Aream Solar Finance GmbH, erklärt: "Der erfolgreiche Abschluss unserer Anleiheplatzierungen ist für uns weit mehr als nur ein finanzieller Erfolg - er markiert den Beginn unserer langfristig ausgelegten Präsenz am Kapitalmarkt. Als Neuemittent ist es uns gelungen, das Vertrauen einer breiten Investorenbasis zu gewinnen und die Grundlage für eine nachhaltige Finanzierungsstruktur zu schaffen. Diesen Vertrauensvorschuss wissen wir sehr zu schätzen und er ist für uns Ansporn sowie Verpflichtung zugleich. Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die diesen spannenden Weg mit uns gehen und den Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv unterstützen."



Wichtige Hinweise

Investorenkontakt

Aream Solar Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu



