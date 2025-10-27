EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Premiere der Baader Trading Days mit Go-Live des Wochenendhandels
Am 25. und 26. Oktober 2025 hat die Baader Bank mit den Baader Trading Days erstmals ein Finanz-Event für Privatanleger durchgeführt. Im Zuge dessen ist auch der Wochenendhandel gestartet.
Seit dem 25. Oktober können Wertpapiere mit einem zunächst noch eingeschränkten Universum, das jedoch einen großen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, samstags von 14-19 Uhr über die Baader Bank gehandelt werden. Der Wochenendhandel umfasst ca. 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile und findet ausschließlich in Euro statt. Die Handelszeitverlängerung gilt zunächst für den außerbörslichen Handel mit einem 'Request for Quote'-Verfahren. Die Baader Bank setzt die Handelszeitverlängerung zum Start mit einigen ihrer Kooperationspartner um. In einem zweiten Schritt ist geplant den Wochenendhandel demnächst auch auf sonntags von 14-19 Uhr auszuweiten.
Bei der Veranstaltung im München Hoch5 waren ausgewählte Kooperationspartner der Baader Bank als Aussteller vor Ort und gaben rund 2.000 Privatanlegern Einblicke rund um die Themen Geldanlage und Wertpapierhandel sowie in ihre individuellen Angebote. Bei der zweitägigen Veranstaltung standen Wissensvermittlung und Networking im Fokus. Das Finanz-Event umfasste ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Eine Vielzahl von Experten-Vorträgen und prominenten Speakern aus der Finanzwelt vermittelten praxisnahes Trading-Know-how.
Unter anderem setzten Markus Koch, Börsianer und Wallstreet-Experte, sowie der ebenfalls in New York ansässige Finanzjournalist Tim Schäfer und Kapitalmarkt- und Börsenkommentator Robert Halver spannende Impulse aus unmittelbarer Parkettnähe und gaben erfahrungsreiche Einblicke in den Wertpapier- und Handelskosmos. Ein besonderes Highlight war der Vortrag von Ralf Schumacher. Der ehemalige Formel-1-Fahrer erläuterte, wie sich Prinzipien aus dem Rennsport auf Geldanlage und Trading übertragen lassen. Daneben präsentierten weitere renommierte Experten praxisnahe Tipps zu Themen wie Online-Brokerage, Börsenpsychologie und Krypto-Investments.
"Die rege Beteiligung so vieler Privatkunden und Partner ist für uns die beste Bestätigung dafür, ein großangelegtes Informationsformat wie die Baader Trading Days zu etablieren, und zeigt, dass es trotz zahlreicher medialer Informationskanäle eine deutliche Nachfrage für Veranstaltungen dieser Art gibt", resümiert Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.
Die Baader Trading Days wollen einen wichtigen Beitrag zur Finanzbildung von Privatanlegern leisten und bieten eine Plattform für exklusives Networking zwischen Branchenkennern und Finanzinteressierten. Mit künftig jährlich stattfindenden Baader Trading Days will die Baader Bank Privatanleger weiter gezielt beim Aufbau ihrer Finanzkompetenz unterstützen und sie durch die praktische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und Neuheiten aus der Welt des Wertpapierhandels befähigen, kompetente Anlage- und Handelsentscheidungen zu treffen.
Weitere Termine:
30.10.2025 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2025
7.-8.11.2025 World of Trading Frankfurt
22.11.2025 Börsentag Nürnberg
2218692 27.10.2025 CET/CEST