Der MSCI World ist für viele Anleger der Goldstandard des ETF-Investings - er ist aber kein Selbstläufer. Falsche Diversifikation, Timing-Fehler oder Währungseffekte können die Rendite schmälern. Der MSCI World gilt als Liebling vieler Privatanleger: ein einziger ETF, mehr als 1.500 Unternehmen, 23 Industrieländer, überschaubare Kosten und eine lange Erfolgshistorie. "Einfach kaufen, liegenlassen, reich werden" - so oder so ähnlich lautet das gängige ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.