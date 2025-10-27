Der MSCI World ist für viele Anleger der Goldstandard des ETF-Investings - er ist aber kein Selbstläufer. Falsche Diversifikation, Timing-Fehler oder Währungseffekte können die Rendite schmälern. Der MSCI World gilt als Liebling vieler Privatanleger: ein einziger ETF, mehr als 1.500 Unternehmen, 23 Industrieländer, überschaubare Kosten und eine lange Erfolgshistorie. "Einfach kaufen, liegenlassen, reich werden" - so oder so ähnlich lautet das gängige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
