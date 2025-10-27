EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Exasol AG passt ARR-Prognose für 2025 an - Umsatzprognose bestätigt und EBITDA-Prognose am oberen Ende präzisiert
Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang des ARR im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (zuvor: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich).
Die Umsatzprognose für 2025 wird unverändert bestätigt. Exasol erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Prognose wird am oberen Ende präzisiert und liegt nun in einem Korridor von 3,5 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro (bisher: 3,0 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro).
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstraße 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|ISIN:
|DE000A0LR9G9
|WKN:
|A0LR9G
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218752
