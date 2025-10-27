© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

Fortschritte im US-China-Deal und die Hoffnung auf eine Fed-Zinssenkung nehmen dem "sicheren Hafen" den Glanz. Analysten sprechen von einer überfälligen Korrektur.Der Goldpreis hat seine jüngste Talfahrt zu Wochenbeginn fortgesetzt, nachdem neue Signale auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Nachfrage nach sicheren Anlagen dämpften. Der Spotpreis fiel am Montag in Singapur um bis zu 1,4 Prozent auf knapp 4.053 Dollar je Unze, nachdem Gold bereits in der Vorwoche 3,3 Prozent verloren hatte. Zuvor war der Preis am Montag vergangener Woche noch auf ein Rekordhoch von über 4.380 US-Dollar gestiegen. Händler werteten die neuen diplomatischen Signale zwischen …