Ein gestohlenes E Bike, ein schneller Neukauf und eine Versicherung, die zunächst nicht zahlen wollte. Erst das Eingreifen der Ombudsfrau für Versicherungen brachte Bewegung in den Fall einer Frau, die ihr Wahlrecht in der Hausratversicherung in Anspruch nahm. E-Bikes sind nicht nur praktische Fortbewegungsmittel, sondern für viele Menschen im Alltag unverzichtbar. Umso ärgerlicher, wenn das teure Rad plötzlich gestohlen wird. So erging es auch einer Frau, deren E-Bike entwendet wurde, und die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...