Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut, hat zusammen mit der globalen Sportikone und ungeschlagenem UFC-Champion Khabib Nurmagomedov (29-0) ein exklusives, weltweites Joint Venture mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar gegründet. Ziel ist es, ein einzigartiges, reguliertes Ökosystem zu schaffen, das globale Finanzen, Sport und Technologie miteinander verbindet.

Die Partnerschaft wird in der Schaffung des milliardenschweren Joint Ventures MultiBank Khabib LLC münden, das zwei globale Kraftzentren vereint: die MultiBank Group, ein führendes Unternehmen im Segment der regulierten Finanzdienstleistungen, und Khabib Nurmagomedov, dem ungeschlagenen UFC-Champion, dessen Einfluss weit über den Sport hinausreicht. Das Unternehmen wird vom Firmensitz der MultiBank Group in Dubai aus operieren und ein weltweites Netzwerk von High-End-Sportunternehmen und realen digitalen Vermögenswerten aufbauen. Diese Struktur folgt der Vision des Gründers und Chairman der MultiBank Group, Naser Taher, für ein exklusives globales Joint Venture, das MultiBank die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Förderung von Projekten unter dem Markennamen Khabib Nurmagomedov einräumt, etwa die Entwicklung von 30 hochmodernen Khabib-Fitnessstudios und die Marken Gameplan und Eagle FC

Das gesamte Projekt wird unterstützt durch das regulierte digitale Ökosystem der MultiBank Group und basiert auf ihrem Grundpfeiler $MBG Token, der treibenden Kraft hinter dem wachsenden Portfolio an Technologien und Initiativen im Bereich Real-World-Assets (RWA).

Naser Taher, Gründer und Chairman bei der MultiBank Group, kommentiert: "Von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus erstellen wir ein neues Konzept für das Sportgeschäft durch die regulierte Tokenisierung realer Sport-Assets (RWA). Zusammen mit Khabib Nurmagomedov und unterstützt durch unseren Ökosystem-Token $MBG verbinden wir Finanzen und Sport zu einem einzigen transparenten, technologiegestützten Ökosystem, das auf Vertrauen, Innovation und der Stärke des MultiBank-Frameworks aufbaut. Diese Initiative fügt sich nahtlos ein in die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate, sich als globaler Hub für Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte und für Weltklasse-Sport zu etablieren."

Khabib Nurmagomedov fügt an: "Diese Partnerschaft mit der MultiBank Group beruht auf gemeinsamen Werten wie Stärke, Respekt und Disziplin. Im Schulterschluss mit der MultiBank Group eröffnen wir echte globale Möglichkeiten, die über den Sport hinausreichen, und stärken Sportler und Fans durch ein reguliertes und innovatives digitales Ökosystem. Doch das ist erst der Anfang."

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Finanzderivateinstitute entwickelt, das über zwei Millionen Kunden in hundert Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Die Unternehmensgruppe verfügt über 18 behördliche Zulassungen auf fünf Kontinenten und unterhält weltweit über 25 Niederlassungen. Sie ist bekannt für ihren Einsatz für regulatorische Stärke, Transparenz und Innovation.

