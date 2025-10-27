Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat Oktober veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 88,4 Punkten (erwartet 88,1 / Vormonat 87,7). Geschäftserwartungen: 91,6 (Vormonat 89,7). Aktuelle Lageeinschätzung: 85,3 (erwartet 85,5 / Vormonat 85,7). Das ifo-Institut kommentiert aktuell zum ifo-Index für September: Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de