DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober etwas deutlicher als erwartet aufgehellt, was alleine an den Geschäftserwartungen lag. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex auf 88,4 (September: 87,7) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 87,9 Punkte prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 85,3 (85,7) Punkte. Erwartet worden waren 85,6 Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich auf 91,6 (September revidiert: 89,8) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 90,0 prognostiziert, Basis war ein vorläufiger September-Wert von 89,7.

