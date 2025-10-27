Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund baut Team D Partnerschaft mit neuen Eigenmarkenprodukten und umfangreicher Kommunikationskampagne aus- Zusammenarbeit mit Athlet:innen: Neue Brotsorten für ausgewogene ErnährungEDEKA und Netto Marken-Discount setzen gemeinsam mit Team D ein starkes Zeichen für ausgewogene Ernährung: Mit den Brotsorten "Team D DAS PURE Gemüse-Kichererbsen" und "Team D DAS PURE Banane-Dattel-Zimt" startet 102 Tage vor den Olympischen Winterspielen 2026 eine reichweitenstarke Kommunikationsoffensive, die Ernährung und sportliche Leistung verbindet. Für Sportler:innen, für Fans, für alle.EDEKA und Netto Marken-Discount setzen gezielt Impulse für eine gesunde und ausgewogene Lebensweise. Die neuen Brotsorten "Team D DAS PURE" stehen exemplarisch für diesen Anspruch und wurden in enger Zusammenarbeit mit Team D Athlet:innen und Ernährungsexpert:innen entwickelt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Ballaststoffgehalt aus, sind vegan, kommen ohne Mehl und Hefe aus und liefern wertvolle Energie für den Alltag. Mit funktionalen Zutaten wie Kichererbsen, Bananen, Datteln und Flohsamenschalen stehen sie für eine ausgewogene Ernährung mit sportlichem Anspruch. Die neuen Brotsorten sind ab sofort exklusiv bei EDEKA und Netto erhältlich.Crossmediale Kampagne gibt Vorgeschmack auf die Olympischen WinterspieleDie Einführung der Team D Brote erfolgt 102 Tage vor den Winterspielen und wird durch eine umfangreiche Kommunikationsoffensive begleitet, die Online-Clips, Rezeptinspirationen, Kooperationen mit Athlet:innen und Influencer:innen sowie ein Gewinnspiel umfasst. Mit dem Hauptpreis bieten EDEKA und Netto Marken-Discount jeweils die Chance, eine Reise zu den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo inkl. Wettkampftickets zu gewinnen, um Team Deutschland vor Ort anzufeuern. In den Social-Media-Clips, die im Kampagnenzeitraum auf den Kanälen von EDEKA und Netto veröffentlicht werden, katapultiert der Genuss des Brotes die Protagonist:innen in ein Wintersport-Setting, in dem sie auf Spitzensportler:innen treffen. Mit dabei sind Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte, Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor sowie die Vize-Weltmeister:innen im Eiskunstlauf Minerva Hase und Nikita Volodin. Die Kampagne erstreckt sich zudem über Newsletter und EDEKA App sowie EDEKA-Printformate wie "MIT LIEBE" und "YUMMI". Auch in den EDEKA-Märkten und Netto-Filialen sorgen Plakate und Instore-TV für Sichtbarkeit und Aktivierung. Weitere Informationen zur Kampagne und den Produkten unter https://www.edeka.de/teamdeutschland und https://www.netto-online.de/ueber-netto/TeamD.chtmEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandels-betrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team DeutschlandDer EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen von EDEKA und Netto Marken-Discount sportlich-leckere Inspiration sowie auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Rezepte der Athletinnen und Athleten, welche sie gemeinsam mit EDEKA gekocht haben. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte das Partner-Logo.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6145623