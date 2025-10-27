Linz (www.anleihencheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA von AA auf AA- herabgestuft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut Gutachten werde diese Einstufung durch gesunkene Standards bei der Regierungsführung unter Donald Trump, insbesondere die Schwächung der Gewaltenteilung begründet. Zudem kritisiere Scope die politische Polarisierung und die anhaltende Haushaltsblockade. Auch die hohe Staatsverschuldung und steigende Zinslast würden die Bewertung belasten. Die USA würden laut Scope jedoch weiterhin von ihrer starken Wirtschaft, dem US-Dollar als Leitwährung und dem internationalen Vertrauen in die Federal Reserve profitieren. Eine Bonitätsverschlechterung der USA seitens der großen Agenturen wie S&P Global oder Moody's and Fitch sei nicht vorgenommen worden. Der EUR/USD notiere derzeit um 1,1620. (27.10.2025/alc/a/a) ...

