© Foto: OpenAI

Ferrari führt einen exklusiven Token ein, der seine engsten und finanzstärksten Fans noch enger an die Marke binden soll.Das italienische Unternehmen plant, ein digitales Asset zu veröffentlichen, über das nur eine elitäre Gruppe von rund 100 ausgewählten Kundinnen und Kunden verfügen wird. Diese Hyperclub-Mitglieder erhalten dadurch künftig Zugang zu besonderen Auktionen im Umfeld des Langstreckensports. Highlight soll eine Versteigerung des 499P werden - jenes Hybrid-Rennwagens, der Ferrari in den vergangenen Jahren im internationalen Motorsport wieder an die Spitze brachte. Mit dem Schritt richtet sich Ferrari bewusst an technikaffine Luxusliebhaber, die sich längst nicht mehr nur für PS …