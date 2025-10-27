Zürich (ots) -Unter dem Motto "Mach dich mützlich" bringt der Smoothie-Hersteller innocent seine Benefizaktion "Das grosse Stricken" (https://www.prosenectute.ch/de/spenden/das-grosse-stricken.html) zurück in die Schweiz. Gemeinsam mit Pro Senectute ruft innocent die Schweiz wieder zum Mützchen-Stricken auf. Die generationenverbindende Aktion zeigt, wie Strickfreude ältere Menschen in finanzieller Not unterstützen kann und zugleich für genügend Vitamine im Alter sensibilisiert. Für jeden verkauften Smoothie mit gestricktem Mützchen spendet innocent 45 Rappen an ältere Menschen.In erneuter Partnerschaft mit Pro Senectute kehrt die Benefizaktion "Das grosse Stricken" nach mehr als zehn Jahren zurück. Unter dem neuen Slogan "Mach dich mützlich" rufen innocent und Pro Senectute die Schweiz auf, Mützchen für die innocent-Smoothies zu stricken. Strickbegeisterte sind eingeladen, bis zum 1. Juli 2026 kleine, selbst gefertigte Mützchen für einen guten Zweck einzusenden. Ab Herbst 2026 sind die bemützten Smoothies wieder im Kühlregal erhältlich.Mit Herz und Wolle dabeiDie kantonalen Pro Senectute Organisationen in der Deutschschweiz und der Romandie nehmen den Faden wieder auf und stellen regionale Sammelstellen für die Einlieferung der Mützchen bereit. Zudem mobilisieren sie ihr lokales Netzwerk, um für die Strickaktion zu begeistern. Das Projekt hat zum Ziel, Generationen zu verbinden. Von Strickgruppen in Altersheimen über Studierende hin zu Familien, die zu Hause die Nadeln klappern lassen: Strickfreudige jeden Alters sind gefragt, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ziel ist es, gemeinsam mehrere zehntausend Mützchen zu stricken und so ein Zeichen der Solidarität zu setzen.Gemeinsam Gutes tunIn der Schweiz sind gegen 300 000 Menschen von Altersarmut betroffen oder davon gefährdet. Armut birgt oft das Risiko von Mangelernährung. "Die Strickaktion leistet einen wertvollen Beitrag, um die Not zu lindern, und sensibilisiert zugleich auf sympathische Art für eine vitaminreiche Ernährung im Alter", zeigt sich Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz, erfreut. "Gemeinsam mit Pro Senectute setzt innocent ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, soziale Verantwortung und natürlich für das Gute aus Frucht und Gemüse", sagt Carla Bayer, Head of DACH und Geschäftsführerin bei innocent.Pressekontakt:Pro Senectute Schweiz, Peter Burri Follath, Leiter KommunikationTelefon 044 283 89 43, medien@prosenectute.chinnocent, OPPENHEIM & PARTNER GmbH, Céline HurschlerTelefon 044 515 65 00, ch@oppenheim-partner.chOriginal-Content von: Pro Senectute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002565/100936182