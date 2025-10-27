Positiver Wochenauftakt - Novartis und Porsche im Fokus

Zum Wochenauftakt zeigt sich der DAX leicht im Plus, während die US-Indikationen positive Vorzeichen senden und der Nikkei mit kräftigem Plus glänzt. Anleger blicken auf eine Gemengelage aus vorsichtiger Zuversicht und frischen Impulsen, die den globalen Märkten heute einen optimistischen Unterton verleihen.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland sorgt der Ifo-Geschäftsklimaindex für einen Lichtblick: Mit 88,4 Punkten übertrifft er die Erwartungen und signalisiert wachsende Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung im kommenden Jahr. Während die aktuelle Lage leicht schwächer bewertet wird, steigen die Geschäftserwartungen auf den höchsten Stand seit Februar 2022. International richtet sich der Blick am Nachmittag nach Mexiko, wo die Handelsbilanz für September veröffentlicht wird. Prognosen gehen von einem Rückgang des Defizits aus.

Im Fokus:

Novartis startet schwächer in den Handel. Hintergrund ist die Ankündigung einer milliardenschweren Übernahme: Der Schweizer Pharmakonzern will die US-Biotechfirma Avidity Biosciences für rund 12 Milliarden Dollar erwerben. Mit dem Deal sichert sich Novartis Zugang zu einer innovativen RNA-Plattform und drei fortgeschrittenen Programmen gegen neuromuskuläre Erkrankungen. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und gilt als strategischer Schritt zur Stärkung des Neurogeschäfts. Die Zurückhaltung der Anleger erklärt sich durch die hohe Kaufprämie und die Belastung der Liquidität, die kurzfristig als Risiko gesehen werden kann.

Porsche AG hingegen zeigt sich fester. Trotz eines drastischen Gewinneinbruchs um 99 Prozent infolge von Sonderkosten für die Verbrenner-Verlängerung honorieren Anleger die Perspektive einer strategischen Neuausrichtung. Das operative Ergebnis sank in den ersten neun Monaten auf 40 Millionen Euro, während der Umsatz um sechs Prozent auf 26,9 Milliarden Euro zurückging. CFO Jochen Breckner betont, dass die Maßnahmen langfristig Profitabilität sichern sollen. Ein robuster Netto-Cashflow und positive Signale aus Nordamerika stützen die Hoffnung auf eine Bodenbildung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG5913 27,57 21512,558613 Punkte 8,72 Open End DAX® Bear UG9LJS 3,07 24559,906782 Punkte 81,5 Open End NASDAQ 100 Bear UG88UD 14,73 27364,142364 Punkte 14,68 Open End DAX® Bull UG5FYL 9,85 23326,642494 Punkte 24,83 Open End NASDAQ 100 Bear UG8JVM 7,28 26487,340198 Punkte 29,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UG2N7K 7,35 110,00 EUR 7,04 17.12.2025 NASDAQ 100 Call UG7H6P 48,91 20500,00 Punkte 3,86 20.03.2026 AMD Inc. Call HD4XHE 9,89 155,00 USD 1,92 17.06.2026 Sartorius AG Call UG71P8 0,67 320,00 EUR 7,27 18.03.2026 IBM Corp. Call UN02JF 3,80 300,00 USD 4,21 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long UG57KM 7,76 157,342229 USD 10 Open End Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Short UG8ESJ 1,21 55,29375 EUR -8 Open End NASDAQ 100 Short UG6APW 0,51 27473,618761 Punkte -12 Open End S&P 500 Short UG6ERG 1,07 7358,219889 Punkte -12 Open End Ströer SE & Co. KGaA Long UG4NPX 1,66 32,258361 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de