In der vergangenen Woche gab es eine ganze Reihe von Insidertransaktionen. Betroffen von Verkäufen sind dabei einige bekannte Aktien wie American Express, BlackRock und Oracle. Insider-Verkäufe gelten bei vielen Investoren als klassisches Warnsignal. Gerade in der vergangenen Woche kam es zu einer ganzen Reihe von solchen Transaktionen bei einigen bekannten Aktien. Dementsprechend kann es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Papiere zu werfen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.