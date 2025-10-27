Der Online-Händler für Wohn- und Lifestyle-Produkte Westwing Group (ISIN: DE000A2N4H07) steht wohl vor einem bemerkenswerten dritten Quartal. Das geht aus einem aktuellen Report der Analysten von NuWays hervor, die ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20 Euro bekräftigt. Die Experten erwarten beim operativen Ergebnis einen Zuwachs von satten 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei soll das bereinigte EBITDA auf 4,9 Millionen Euro klettern. Verantwortlich für diese positive Entwicklung ist vor allem die konsequente Neuausrichtung des Sortiments, die das Unternehmen seit dem zweiten Quartal ...

