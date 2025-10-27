Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 27.10.25 - Aktuelle Einschätzung

Einleitung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.346 Punkten. Am Vormittag schwenkte der Index in eine Seitwärtsbox, die erst am Nachmittag nach Norden aufgelöst worden ist. Es ging dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die Bullen schoben den Index bis zum Abend an und über die 25.500 Punkte-Marke, über der sich der Nasdaq im späten Handel auch festsetzen konnte. Der Tagesschluss wurde knapp über dieser Marke formatiert.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

?? 1. Der Nasdaq zeigt weiterhin ein stark bullisches Chartbild

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt der Nasdaq klar im Aufwärtstrend. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, sind neue Allzeithochs wahrscheinlich.

?? 2. Kurzfristiges Kursziel liegt bei rund 26.000 Punkten

Das Momentum spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen zwischen 25.935 und 26.060 Punkten.

?? 3. Rücksetzer bleiben unkritisch - Trendfortsetzung wahrscheinlich

Korrekturen bis an die SMA20 gelten als gesunde Konsolidierung. Erst unterhalb von 25.350 Punkten würde sich das technische Bild eintrüben.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.346 Punkten. Nach einer anfänglichen Seitwärtsbewegung konnte sich der Index am Nachmittag deutlich nach oben absetzen. Die Bullen dominierten das Marktgeschehen und trieben den Nasdaq über die Marke von 25.500 Punkten, wo er auch seinen Tagesschluss knapp oberhalb formierte. Im Frühhandel am Montag kam es zu einem GAP-up, das den Index direkt auf ein neues Allzeithoch führte - ein starkes bullisches Signal für die kurzfristige Nasdaq Prognose.

?? Marktüberblick - Chartdaten (Stand: 27.10.2025)

Zeitraum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 24.10. 25.567 25.323 25.508 244 23.10. 25.285 24.936 25.251 349

