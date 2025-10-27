DAX Prognose für Montag, 27.10.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der Index gleich nach Norden auszubrechen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Es ging nachfolgend bis zum späten Vormittag abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 25.050 Punkte. Die folgenden Erholungsimpulse hatten einen überschaubaren Charakter. Erst am Nachmittag ist das Kaufinteresse wieder angestiegen. Der DAX konnte sich am Abend über die 24.200 Punkte schieben. Gestern im Handel wurde ein Xetra Gewinn ausgewiesen. Nachbörslich haben es die Bullen geschafft, den DAX über der 24.200 Punkte-Marke zu etablieren. Der DAX ging bei 24.217 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

Key Takeaways

?? 1. DAX startet mit positiver Tendenz in die Woche Der DAX ist mit einem Gap-up bei 24.366 Punkten in den Montagshandel gestartet und zeigt sich damit deutlich stärker als zum Wochenschluss. Das kurzfristige Chartbild hat sich aufgehellt - die Prognose bleibt bullisch, solange der Index über der Marke von 24.366 Punkten notiert. ?? 2. Technische Unterstützungen stabilisieren den Markt Die SMA20, SMA50 und SMA200 bieten dem DAX aktuell solide Unterstützung. Rücksetzer könnten in diesen Bereichen aufgefangen werden. Erst ein Fall unter die SMA50 würde das bullische Szenario infrage stellen. ?? 3. Anlegerstimmung noch im Angstbereich - mögliches Erholungssignal Der Fear - Greed Index notiert bei 33 Punkten ("Fear") und signalisiert anhaltende Vorsicht unter Anlegern. Historisch gesehen können solche Angstphasen jedoch den Boden für eine Erholung oder Aufwärtsbewegung bilden.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.271 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits zum Handelsauftakt zeigte sich Kaufdruck, der den DAX aktuell an die 24.300 Punkte-Marke führte. Diese Bewegung wurde jedoch im Verlauf des Vormittags vollständig abverkauft. Der Index fiel dynamisch bis auf 24.150 Punkte, bevor sich im Nachmittagsverlauf eine Erholung einstellte. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.219 Punkten.

Am Montagmorgen (27.10.2025) startete der DAX mit einem Gap-up über der Marke von 24.300 Punkten, was auf eine positive Grundstimmung im Markt hinweist.

DAX Aktuell - Gewinner und Verlierer des Handelstages (24.10.2025)

Von den DAX-Werten schlossen 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner: Siemens Energy (+4,98 - Heidelberg Materials (+3,47 - Commerzbank (+1,68 %)

Schwächste Werte: SAP (-3,57 - Beiersdorf (-1,49 - adidas (-1,29 %)...

