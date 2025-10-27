Metall Zug AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Metall Zug: Finanzierung für die Weiterentwicklung des Tech Cluster Zug (TCZ)



27.10.2025 / 11:14 CET/CEST





Medienmitteilung Zug, 27. Oktober 2025 - Metall Zug (SIX: METN) hat die Finanzierung für die Weiterentwicklung des Technologiecluster Zug (TCZ) über einen Konsortialkredit abgeschlossen Konsortialkreditvertrag über CHF 220 Mio. mit Erhöhungsoption von CHF 50 Mio.

Finanzierung zur Weiterentwicklung TCZ für die kommenden 4 Jahre mit 1 Jahr Verlängerungsoption

Hypothekarische Besicherung

Erfreuliche Fortschritte bei Immobilienprojekten auf dem Areal Mit der voranschreitenden Entwicklung des TCZ hat der Finanzierungsbedarf der Metall Zug Gruppe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Zur Refinanzierung der bestehenden Bankdarlehen sowie zur Sicherstellung der Finanzierung der anstehenden Immobilienprojekte haben Metall Zug und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Urban Assets Zug AG mit einem Bankenkonsortium unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank einen Konsortialkredit über CHF 220 Mio. mit Erhöhungsoption von CHF 50 Mio. abgeschlossen. Die Laufzeit des Kreditrahmens beträgt vier Jahre mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. Der Kredit ist hypothekarisch besichert, wobei eine maximale Belehnungsquote von 45 % vereinbart wurde. Auch im laufenden Jahr haben verschiedene Immobilienprojekte auf dem Areal des Tech Clusters Zug erfreuliche Fortschritte gemacht. Der Rohbau des Projekts SHL wird bis Ende 2025 fertiggestellt. Die Übergabe des kombinierten Produktions- und Bürogebäudes ist für Mitte 2026 geplant. Das Projekt demonstriert die Machbarkeit industrieller Produktion im urbanen Kontext - direkt angrenzend an V-ZUG. Der langfristige Mietvertrag sichert stabile Cashflows. Für das Projekt CreaTower I liegt die Baubewilligung vor und der Spatenstich ist erfolgt. Die Fertigstellung des Rohbaus ist für 2028 vorgesehen. Die innovativen RFS-Decken weisen gegenüber konventionellen Deckensystemen bedeutend weniger Masse auf, wodurch rund 46% an CO 2 -Emissionen eingespart werden können. Der Verkauf des Gebäudes an die VZ Depotbank im Jahr 2028 wird zu einem Aufwertungsgewinn führen, da das zugehörige Grundstück zu historischen Anschaffungswerten bilanziert ist. Das Projekt Pi bildet ein zentrales Element der nachhaltigen Entwicklung des Tech Cluster Zug. Im Fokus stehen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Zentrum von Zug und in Fussdistanz zum Tech Cluster, attraktives und innovatives Wohnen im Hochhaus mit vertikalen Gemeinschaften und eine präzise auf den Ort abgestimmte Architektur. Trotz der im März 2025 eingegangenen Verwaltungsbeschwerde hält der Tech Cluster am Projekt Pi und am Bebauungsplan Geviert GIBZ fest. Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende und umfasst drei Geschäftsbereiche: Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG und Urban Assets Zug AG)

Investments & Corporate (Gehrig Group AG und Metall Zug AG) Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN). Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://metallzug.ch/datenschutz . Wichtige Daten 23. März 2026 Publikation Geschäftsbericht 2025 / Bilanzmedienkonferenz 8. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung 2026 24. August 2026 Publikation Halbjahresbericht 2026 Weitere Informationen Urs Scherrer

Chief Financial Officer

Telefon: +41 58 768 60 50 Bettine Killmer

Head of Corporate Communications & IR

Telefon: +41 58 768 60 50

oder: investorrelations@metallzug.ch Diese Mitteilung ist unter https://metallzug.ch/medien verfügbar.



