© Foto: Porsche

Trotz enttäuschender Zahlen klettert die Porsche-Aktie am Montag auf den höchsten Stand seit März. Gibt es für Anleger nach DAX-Abstieg und CEO-Wechsel jetzt wieder Hoffnung?Die Porsche AG steht operativ unter Druck, doch an der Börse läuft der Motor wieder rund. Nach einem Plus von mehr als 20 Prozent seit Anfang Oktober hat die Aktie am Montag den Sprung über die 200-Tage Linie-geschafft - ein kräftiges Comeback nach monatelanger Talfahrt. Kurz nach Xetra-Start notieren die Papiere rund 4 Prozent im Plus. Zwar rutschte der Sportwagenbauer wegen milliardenschwerer Kosten für die Verlängerung des Verbrennergeschäfts in die roten Zahlen - ein operativer Verlust von 966 Millionen Euro steht …