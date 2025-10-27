Bad Honnef/Berlin (ots) -Zum 20. Mal wurden in Berlin die TASPO Awards verliehen - erstmals mit der neuen Auszeichnung "Bestes GaLaBau-Projekt Firmengarten", für die der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) die Schirmherrschaft übernahm. Den begehrten Preis erhielt in diesem Jahr das Unternehmen Fuchs baut Gärten GmbH für das Projekt "Grüne Visitenkarte".Die TASPO Awards zählen zu den renommiertesten Ehrungen der grünen Branche. In insgesamt 17 Kategorien zeichnete die Fachjury herausragende Projekte, Persönlichkeiten und Innovationen aus. Mit dem neuen Preis für das beste Firmengarten-Projekt wurden Vorhaben gewürdigt, bei denen Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus Außenflächen von Unternehmen in lebendige, grüne Orte für Begegnung und Erholung verwandelten.Besonders überzeugte die "Grüne Visitenkarte" durch eine gelungene Verbindung von gestalterischer Qualität, ökologischer Verantwortung und sozialem Mehrwert. Der prämierte Garten zeigt eindrucksvoll, wie Freiraumgestaltung einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden, zukunftsorientierten Unternehmenskultur leisten kann.Grüne Freiräume mit VorbildcharakterIn die Endrunde schafften es fünf bemerkenswerte Projekte, die moderne und nachhaltige Freiraumkonzepte in besonderer Weise verkörpern:- Erhardt Garten- und Landschaftsbau GmbH, Projekt: Mitarbeiterpausenräume dm-dialogicum- Fuchs baut Gärten GmbH, Projekt: Grüne Visitenkarte- Gärten von Eckhardt GmbH & Co. KG, Projekt: Kita Veedel Kids- Hans App GmbH GaLaBau KG, Projekt: Biodiversitätskonzept EnBW Biberach- Herold Ingenieurgesellschaft für Garten- und Landschaftsbau mbH, Projekt: Bötzow Berlin - Zwischen Klinker & Blüten - Ein Projekt mit Geschichte und Zukunft"Mit der neuen Kategorie möchten wir die immense Bedeutung grüner Außenräume auch im beruflichen Umfeld sichtbar machen", betont BGL-Präsident Thomas Banzhaf, der den Preis im Rahmen der festlichen Gala persönlich überreichte. "Grüne Firmengärten sind weit mehr als repräsentative Flächen - sie sind Orte der Begegnung, der Erholung und der Inspiration. Dazu leisten sie auch noch einen konkreten Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die nominierten Projekte zeigen beispielhaft, wie der Garten- und Landschaftsbau Verantwortung für Mensch und Umwelt übernimmt und Unternehmen dabei unterstützt, grüne Werte zu leben."Zeichen für eine grüne ZukunftMit der diesjährigen Auszeichnung setzt der BGL als Schirmherr der Kategorie "Bestes GaLaBau-Projekt Firmengarten" ein starkes Signal: Grüne Firmengärten sind kein Luxus, sondern Ausdruck einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie. Sie vereinen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliches Engagement - ein klares Zeichen dafür, dass der Garten- und Landschaftsbau Zukunft ganzheitlich denkt und gestaltet.BGL-Präsident Thomas Banzhaf erklärt: "Wir freuen uns, dass die Vielfalt und Innovationskraft unserer Branche in diesem Rahmen sichtbar werden. Der GaLaBau gestaltet heute Lebensräume, die Wohlbefinden, Biodiversität und Klimaschutz vereinen - und trägt damit aktiv zu einer nachhaltigen Zukunft bei."Das Gewinner-ProjektMit der "Grünen Visitenkarte" hat die Fuchs baut Gärten GmbH das Firmengelände der Rudolf Chemie in Geretsried über viele Jahre hinweg zu einem lebendigen, repräsentativen Außenraum entwickelt. Der Garten vereint unterschiedliche Elemente - vom Swimming Pond über den Zen-Garten bis zu neuen Staudenflächen - und spiegelt so die Identität des Unternehmens wider. Nachhaltige Pflanzkonzepte, barrierefreie Wege und vielseitige Aufenthaltsbereiche machen die Anlage zu einem Ort der Begegnung, Erholung und Inspiration für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen.Pressekontakt:Christina Steinsträßer (stellv. Pressesprecherin)Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad HonnefTel: 02224 7707-63, E-Mail: c.steinstraesser@galabau.deOriginal-Content von: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / Grün in die Stadt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117960/6145703