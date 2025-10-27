Köln (ots) -- NEU: Mit dem Urlaubs-Express ohne Umsteigen aus Deutschland und den Niederlanden nach Kitzbühel, Zell am See und Schladming- Berlin special in den Skiferien der Bundeshauptstadt- Exklusiv über Nacht nach Ötztal, Landeck und St. Anton- Autoreisezug zwischen Hamburg und München/InnsbruckDer traditionsreiche Urlaubs-Express (UEX) erweitert sein Ski-Nachtzugangebot in der kommenden Wintersaison deutlich. Erstmals werden von Nord- und Westdeutschland Direktverbindungen bis in den legendären Skiort Schladming angeboten. Die Züge halten unterwegs unter anderem in Kitzbühel, Zell am See und St. Johann im Pongau.Außerdem startet der Urlaubs-Express erstmals aus den Niederlanden in Richtung Alpen und bietet ab Amsterdam via Utrecht, s'Hertogenbosch, Eindhoven, Venlo, Mönchengladbach, Köln und Siegburg zahlreiche exklusive Nachtzugverbindungen unter anderem nach Landeck, St. Anton sowie ins Salzburger Land.Die UEX-Skisaison des Kölner Anbieters Train4you startet am 26.12.2025 und geht bis in den März hinein. Für die Berliner Skiferien wird ein Sonderzug eingesetzt, der die Hauptstadt über Nacht unter anderem mit München, Jenbach, Innsbruck, Ötztal, Landeck und St. Anton verbindet.Die abendlichen Abfahrtszeiten ermöglichen es, nach der Arbeit entspannt zum Bahnhof zu kommen und am nächsten Morgen ausgeschlafen mitten im Wintersportgebiet aufzuwachen."Wir sind sehr glücklich, unser Nachtzugangebot nochmals deutlich erweitern zu können. Der Urlaubs-Express bietet eine fast emissionsfreie An- und Abreise in die Skigebiete und ermöglicht mit seinen Nachtfahrten zwei volle Urlaubstage extra - ohne stressige Autofahrt bei Stau, Schnee und Glatteis", sagt UEX-Medienmanager Eduard Bopp.Der Urlaubs-Express ist zwischen Hamburg und München/Innsbruck auch als Autoreisezug buchbar.Bequem und unkompliziertZum Einsatz kommen Liege- und Schlafwagen sowie ein BordBistro, das einen geselligen Start in den Urlaub bietet. Für Ski- und Snowboard-Ausrüstung wird ohne Extrakosten ein Ski-Depot bereitgestellt.Jetzt buchen und sparen!Schnell buchen lohnt sich! Der Urlaubs-Express bietet tolle Frühbucherpreise für die einfache Fahrt im Liegewagen bereits ab 59 Euro an. Informationen und Buchung online: www.urlaubs-express.de, telefonisch unter +49 221 800 20 820 sowie in ausgewählten Reisebüros.Über den Urlaubs-Express:Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit 2017 nationale und internationale Autoreise- und Nachtzüge an und ist im Jahr 2026 mit zehn Verbindungen mit Abstand Deutschlands größter Autoreisezuganbieter. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge von vielen deutschen Bahnhöfen sowie erstmals auch aus den Niederlanden direkt nach Österreich. Zwischen Hamburg und München bzw. Innsbruck verkehrt der UEX zusätzlich als Autoreisezug.Fotos im Anhang honorarfrei zu verwenden unter Nennung der Quelle Train4yoú Vertriebs GmbHPressekontakt:Kontakt:Train4you Vertriebs GmbHEduard BoppKolumbastraße 550667Köln+49 (0) 221- 800 20 831medien@train4you.deOriginal-Content von: Train4you Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130259/6145700