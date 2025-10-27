LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal sei grundsätzlich solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag in Reaktion auf den Bericht und niedrige Erwartungen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000PAG9113

