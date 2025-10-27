EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 11:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung







Im Zeitraum vom 20.Oktober 2025 bis einschließlich 24.Oktober 2025, wurden insgesamt 11.031 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 20.10.2025 - - - - 21.10.2025 - - - - 22.10.2025 1.040 191,9682 199.646,93 XETR 22.10.2025 51 192,0441 9.794,25 CEUX 23.10.2025 9.641 191,3166 1.844.483,34 XETR 23.10.2025 296 191,2873 56.621,04 CEUX 24.10.2025 2 193,1500 386,30 XETR 24.10.2025 1 193,1500 193,15 CEUX Gesamt 11.031 191,3811 2.111.125,01