Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinssenkungszyklus im Euroraum ist vermutlich an seinem Endpunkt angelangt oder zumindest nahe daran, so die Analysten der Helaba.Damit seien die Chancen auf Kursgewinne am Rentenmarkt insgesamt überschaubar, auch wenn vorerst nicht mit einer Zinswende der EZB zu rechnen sei. Bundesanleihen profitierten allerdings indirekt vom laufenden Zinssenkungskurs der US-Notenbank. Während die EZB mit 2% bereits neutrales Territorium erreicht habe - ihre Geldpolitik wirke weder expansiv noch restriktiv -, habe die Fed noch einen kleinen Weg vor sich. Die Rendite 10-jähriger US Treasuries sei in diesem Zusammenhang seit Mitte Juli von etwa 4,5% auf rund 4,0% gesunken. Da Bundesanleihen traditionell unter dem Einfluss des weltweit dominanten Anleihemarktes stünden, seien auch hierzulande die Renditen im Oktober zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...