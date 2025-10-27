IBM führt Schlüsselalgorithmus für Fehlerkorrektur auf handelsüblichen AMD-Chips aus - das könnte ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung von Quantencomputern darstellen.Der US-Technologiekonzern IBM teilte am Freitag mit, dass er einen zentralen Algorithmus zur Fehlerkorrektur in der Quanteninformatik auf handelsüblichen Chips von Advanced Micro Devices ausführen kann. IBM steht im Wettlauf um die Entwicklung marktreifer Quantencomputer in direkter Konkurrenz zu Microsoft und Google (Alphabet), das erst in der vergangenen Woche einen bahnbrechenden Algorithmus vorgestellt hat. [spotify]2Lm2qmjQRJGbDZNxlbYj2K[/spotify] Quantencomputer verwenden sogenannte Qubits, um Probleme zu lösen, …

