Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
[27.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,506,563.19
|10.4876
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|685,509.12
|10.6401
