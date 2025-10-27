EQS-News: GBC AG
Augsburg, 27. Oktober 2025
-> https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung zur Konferenz und zu den Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 06. November unter www.mkk-konferenz.de möglich.
Bitte beachten Sie außerdem die aktuellen Programmänderungen:
-> https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
SAVE THE DATE 2026
41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München
Teilnehmende Unternehmen:
ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029); AdCapital AG (ISIN: DE0005214506); Advanced Food AG (ISIN: -); Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30); audius SE (ISIN: DE000A40ET13); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Binect AG (ISIN: DE000A3H2135); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); BKS Bank AG (ISIN: AT0000624705); Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782); CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407); Circus SE (ISIN: DE000A2YN355); coinIX GmbH & Co Aktie (ISIN: DE000A2LQ1G5); CopperCorp Resources Inc. (ISIN: CA2176371078); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901); Deutsche Kosmetikwerke AG (ISIN: -); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084); ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343); Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712); EPH Group AG (ISIN: DE000A3L7AM8); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); Evotec SE (ISIN: DE0005664809); Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); Franchetti S.P.A. (ISIN: IT0005508574); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80); innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8); Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80); K+S Aktiengesellschaft (ISIN: DE000KSAG888); LIMES Schlosskliniken AG (ISIN: DE000A0JDBC7); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206); Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806); MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24); MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183); Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); naoo AG (ISIN: CH1323306329); Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34); Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11); Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2); Private Assets SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A3H2234); Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52); Rational AG (ISIN: DE0007010803); Rubean AG (ISIN: DE0005120802); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); sdm SE (ISIN: DE000A3CM708); Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128); Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815); STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008); The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)
