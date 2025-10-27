Der Spezialverpackungshersteller räumt erstmals Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften ein - und verspricht Aufklärung. Die Aktie reagiert erleichtert. Ist das die Trendwende bei der gebeutelten Gerresheimer-Aktie? Am Montag legten die Titel über drei Prozent zu, im Wochenvergleich steuern sie auf zehn Prozent zu. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Anteilsschein zwei Drittel seines Wertes verloren. Das Unternehmen hatte mehrfach die Geschäftsziele gesenkt. Die Finanzaufsicht Bafin hatte ...

