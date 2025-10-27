Bad Wimpfen (ots) -Nach der Ankündigung Mitte des Jahres, die Mehrheitsbeteiligung am UCI WorldTour Team Lidl-Trek erwerben zu wollen, vermelden die beiden Partner Lidl und Trek Bicycle nun den erfolgreichen Vertragsabschluss. Der Ausbau der gemeinsamen Partnerschaft, bei der Trek Bicycle eine bedeutende Beteiligung behält, trägt dazu bei, das langfristige Ziel zu erreichen: das erfolgreichste Team im internationalen Straßenradsport zu werden, untermauert durch eine gemeinsame Kultur und feste Werte.Am vergangenen Freitag (24. Oktober 2025) wurde pünktlich zum Abschluss des jährlichen Lidl-Trek Oktober Camp die neue Eigentümerstruktur offiziell unterzeichnet. Zum ersten Mal fand das Team Camp in der Hauptverwaltung der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG in Bad Wimpfen statt. Dort kamen die über 160 Mitarbeiter von Lidl-Trek, einschließlich der Fahrer und Fahrerinnen der Männer-, Frauen- und Nachwuchsteams, zum offiziellen Auftakt der Saisonvorbereitungen 2026 zusammen.Die Entscheidung, die Veranstaltung am Hauptsitz des Unternehmens auszurichten, unterstreicht die tiefe Verbindung des Lidl-Trek-Teams zum teamlidl. Darüber hinaus wird ein Teil der Hauptverwaltung in Bad Wimpfen künftig als neue Heimat des Teams dienen, was das Bekenntnis zu gemeinsamer Infrastruktur symbolisiert. Geplant sind ein neues Logistikzentrum, das die Teamorganisation umfasst sowie ein eigener Performance Bereich. Letzterer soll das Team von Lidl-Trek langfristig dabei unterstützen, die eigenen Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Attraktivität für junge Nachwuchstalente zu steigern.Das Team Camp, das vom 20. bis 24. Oktober stattfand, war der offizielle Startschuss für den neuen Kader von Lidl-Trek, einschließlich der Athleten, die das Team im Januar zum ersten Mal vertreten werden. Die Hauptaktivitäten konzentrierten sich darauf, den Grundstein für eine ehrgeizige Saison 2026 zu legen.Roger Gierhart, Vizepräsident von Trek Bicycle, sagte: "Der Ausbau der Partnerschaft zwischen Trek und Lidl ist der perfekte Abschluss einer unglaublichen Saison für Lidl-Trek. Gemeinsam haben wir die Ressourcen, Mittel und das Fachwissen, um dieses Team an die Spitze des Sports zu bringen."Die neue Eigentümerstruktur sichert die Stabilität und die notwendigen Ressourcen, um Toptalente zu rekrutieren und zu binden, in ein hochmodernes Leistungszentrum zu investieren und die technologische Expertise von Schwarz Digits, dem digitalen Powerhouse der Schwarz Gruppe, zu nutzen.Thomas Rohregger, Leitung Brand Partnerships und Head of Cycling bei Lidl, sagte: "Der Vertragsabschluss markiert einen monumentalen Moment für Lidl-Trek. Wir sind dieses Vorhaben mit immensem Respekt vor dem Erbe, das Lidl-Trek aufgebaut hat, angegangen und verpflichten uns nun formell und gemeinsam zum nächsten Kapitel. Die Partnerschaft basiert auf dem strategischen Ziel, die organisationale Exzellenz von Lidl auf das Team Lidl-Trek zu übertragen und das Know-how beider Miteigentümer zu bündeln, um unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen. Die gebündelten Ressourcen und Expertisen sollen die Leistungsentwicklung des Teams in den kommenden Saisons beschleunigen."Trek Bicycle bleibt ein engagierter Miteigentümer und der technische Partner und setzt sein Erbe an Innovation und tiefer Verbundenheit zum Sport fort. Das Team wird weiterhin mit der gleichen Kultur, dem gleichen Geist und der gleichen Hingabe antreten, die Fans auf der ganzen Welt kennen und lieben gelernt haben.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier. (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate)Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6145815