Heimlich im Homeoffice zu arbeiten, statt ins Büro zu fahren, könnte für viele bald ein Ende haben. Ein neues Feature in Microsoft Teams verrät deinen Kolleg:innen und Chef:innen, wo du dich befindest. Homeoffice hat sich mittlerweile als fester Bestandteil in der Arbeitswelt etabliert. Allerdings setzen immer mehr Unternehmen auf hybride Modelle - also eine Mischung aus Präsenztagen und mobilem Arbeiten. Wie Umfragen zeigen, sind diese Regelungen ...

